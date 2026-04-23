「相性が凄く良い」りくりゅう、初CMのオフショ公開「2人の世界がひたすら可愛い」「本当に楽しそう」
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来選手は4月22日、自身のInstagramを更新。“りくりゅう”として親しまれているペアの木原龍一選手との撮影オフショットを公開しました。
【動画】りくりゅうペアの楽しそうな姿
コメントでは、「2人の世界がひたすら可愛いねん」「本当に楽しそうなお二人」「動画、ほのぼのして楽しいですね」「なんで2人ともこんなにかわいいんだ！！！」「お二人の相性が凄く良いのが動画をとおしてでも此方に伝わって来ます」「いつも仲良しで和む〜」「いつ見ても二人のやり取り良き」などの声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【動画】りくりゅうペアの楽しそうな姿
「いつも仲良しで和む〜」三浦選手は「初めてのCM撮影の裏側です」とつづり、動画2本を載せています。1本目は木原選手と互いを取り合う姿や、一緒に画面に収まる姿などです。仲の良さが伝わってきます。2本目では出来上がったCMを公開。「とっても楽しい撮影でした！！」と感想もつづっています。
「これから2人で新たな挑戦をします」17日の投稿では今シーズン限りでの競技スケート引退を発表した三浦選手。今後に関しては「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」と表明しています。2人の門出を楽しみにしたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)