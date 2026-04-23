初の女性総長へ、バチェレ氏巻き返し図る【ニューヨーク＝金子靖志】今年末で任期切れとなる国連トップのアントニオ・グテレス事務総長の後任選びに向け、加盟国（１９３か国）による候補者の公開ヒアリングが２１日、始まった。候補者４人のうち、アルゼンチン出身のラファエル・グロッシ国際原子力機関（ＩＡＥＡ）事務局長が、トランプ米大統領との関係を下地に頭一つ抜け出している。候補者はグロッシ氏のほか、チリのミチ