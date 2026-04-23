長崎・ハウステンボスで22日、8K映像を使用した『エヴァンゲリオン』テーマのライドアトラクションを核にした新エリア「迎撃要塞都市 ハウステンボス」のオープニングセレモニーが開催され、スペシャルゲストとして歌手の高橋洋子が出席した。【画像】「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」イメージライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」は24日にグランドオープン。ひと足早くアトラクションを体験