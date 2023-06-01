[4.22 プレミアリーグ第34節](ターフ モア)※28:00開始<出場メンバー>[バーンリー]先発GK 1 マルティン・ドゥーブラフカDF 2 カイル・ウォーカーDF 3 クイリンシー・ハルトマンDF 5 マクシム・エステーブDF 12 バシール・ハンフリーズDF 18 ヒュルマル・エクダルMF 11 ジェイドン・アンソニーMF 17 ルーム・チャウナMF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズMF 29 ジョシュ・ローレントFW 19 ジアン・フレミング控えGK 13 マッ