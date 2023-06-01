バーンリーvsマンチェスター・C スタメン発表
[4.22 プレミアリーグ第34節](ターフ モア)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 クイリンシー・ハルトマン
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 12 バシール・ハンフリーズ
DF 18 ヒュルマル・エクダル
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 17 ルーム・チャウナ
MF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 29 ジョシュ・ローレント
FW 19 ジアン・フレミング
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
FW 9 ライル・フォスター
FW 10 マーカス・エドワーズ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
FW 31 マイク トレゾール
監督
スコット・パーカー
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 33 ニコ・オライリー
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※28:00開始
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 クイリンシー・ハルトマン
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 12 バシール・ハンフリーズ
DF 18 ヒュルマル・エクダル
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 17 ルーム・チャウナ
MF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズ
FW 19 ジアン・フレミング
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
FW 9 ライル・フォスター
FW 10 マーカス・エドワーズ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
FW 31 マイク トレゾール
監督
スコット・パーカー
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 33 ニコ・オライリー
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります