[4.22 プレミアリーグ第34節](ターフ モア)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バーンリー]

先発

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 3 クイリンシー・ハルトマン

DF 5 マクシム・エステーブ

DF 12 バシール・ハンフリーズ

DF 18 ヒュルマル・エクダル

MF 11 ジェイドン・アンソニー

MF 17 ルーム・チャウナ

MF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 29 ジョシュ・ローレント

FW 19 ジアン・フレミング

控え

GK 13 マックス・バイス

DF 4 ジョー・ウォーラル

DF 23 ルーカス・ピレス

MF 8 レスリー・ウゴチュク

MF 16 フロレンティーノ・ルイス

FW 9 ライル・フォスター

FW 10 マーカス・エドワーズ

FW 27 アルマンド・ブロヤ

FW 31 マイク トレゾール

監督

スコット・パーカー

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 15 マーク・グエヒ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 33 ニコ・オライリー

MF 42 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 47 フィル・フォーデン

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります