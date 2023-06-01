歌手の三宅健が、２２日までバンテンリンドームナゴヤで行われた所属事務所「ＴＯＢＥ」のアーティストが集結するライブ「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」に出演した。新曲「さいわい」を初披露するなどして会場を盛り上げ「みんなかわいいです！みんな最高」とご満悦の表情。「久々にＴＯＢＥのアーティストの皆さんにも会えて、素晴らしいライブが一緒にできて本当に楽しかったです」と感