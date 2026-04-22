松屋フーズ（東京都武蔵野市）の牛丼チェーン「松屋」が、「サイドメニュー無料サービス券」の配布を実施中です。【写真】松屋120グラム「厚切り豚ロース」も対象？復活した“伝説メニュー”も？一挙に見る！サービス券は、店内飲食および弁当といったメインメニューを購入すると、「サイドメニュー1品無料サービス券付」がもらえます。サイドメニューの対象商品は「ポテサラ」「生玉子」「キムチ」「みそ汁」の4種類。