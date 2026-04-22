ネスレ日本は、3月に発売したスターバックスブランドの濃縮飲料「スターバックス コーヒークラフト」で、体験型施策を通じて需要開拓の強化を図る。【画像】この記事の写真を一覧で見る4月21日から、東京・大阪限定で30カ所を90日間かけて巡回する「スターバックス コーヒークラフト キャラバン」を実施し、約15万杯の提供を見込む。一般来場者の様子近年は気温上昇を背景にコーヒーの飲用スタイルが変化し、アイスコーヒーの比率