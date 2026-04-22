ネスレ日本、スターバックス濃縮飲料「コーヒークラフト」展開強化　体験キャラバンで“自分流”需要を開拓

ネスレ日本は、3月に発売したスターバックスブランドの濃縮飲料「スターバックス コーヒークラフト」で、体験型施策を通じて需要開拓の強化を図る。

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4月21日から、東京・大阪限定で30カ所を90日間かけて巡回する「スターバックス コーヒークラフト キャラバン」を実施し、約15万杯の提供を見込む。

一般来場者の様子

近年は気温上昇を背景にコーヒーの飲用スタイルが変化し、アイスコーヒーの比率が拡大している。同社によると、現在は全体の約4割、若年層では約5割を占める。こうした中、濃縮飲料市場は直近4年間で約1.4倍に成長しているという。

市場拡大の背景について、飲料事業本部コーヒーシステム＆スターバックスCPGビジネス部シニアブランドマネジャーのシュー キャシー氏は「濃縮飲料は省スペース・コストパフォーマンス・カスタマイズ性の高さが特徴。冷蔵庫保管や持ち運びがしやすく、1本で複数杯分を作れるほか、ミルクやシロップなどで自由にアレンジできる点が支持されている」と説明する。

シュー キャシー氏

「スターバックス コーヒークラフト」は、スターバックスブランドとして国内初の濃縮コーヒー飲料。無糖とキャラメルの2種類を展開し、260mlで約8杯分を作れる。アラビカ種100％の豆を使用し、カフェで培った品質基準に基づく味わいを自宅で手軽に楽しめる。

ネスレ日本は、これまでも“お気に入りの1杯を楽しみ、おうちをスターバックスにしよう”をテーマに、レギュラーコーヒーやスティック、カプセル製品など幅広いラインアップを展開してきたが、今回の濃縮タイプは、好みの濃さやミルク、シロップを組み合わせることで、自分流に“クラフト”する楽しさまで提供する点が特徴だ。

キャシー氏は「発売後は、20〜30代のユーザーを中心に、オフィスへの持ち運びでの飲用や来客時の活用など、利便性が評価されている」と手応えを話した。

スターバックスコーヒークラフトアイスラテ

キャラバンでは、専用デザインの「コーヒークラフト カー」で各地を巡回し、「アイス アメリカーノ」「アイス ラテ」「アイス キャラメル マキアート」に加え、会場限定メニューを含む計4種類から選択。来場者自身が濃縮液を注いで仕上げる体験を提供する。東京ではエスプレッソトニック、大阪ではスパークリングオレンジアメリカーノの限定メニューを展開する。

また、SNS投稿キャンペーンも実施し、体験の拡散とブランド接点の拡大を図る。

ネスレ日本は、“自分の好きを、クラフトしよう”をテーマに、家庭でもカフェのように楽しめる新たな飲用スタイルを提案する。

〈開催日時・会場リスト（予定）〉

【東京】

・新宿サザンテラス広場 4月21日（火）〜4月23日（木）

・ルミネ有楽町 パサージュ 4月24日（金）〜4月26日（日）

・調布PARCO 1F屋外イベントスペース 4月27日（月）〜4月29日（水）

・トピレックプラザ 屋外中央駐車場特設スペース 4月30日（木）〜5月2日（土）

・渋谷ヒカリエ 1Fイベントスクエア 5月3日（日）〜5月5日（火）

・アリオ北砂 明治通り側口店頭スペース 5月6日（水）〜5月8日（金）

・東京スカイツリータウン・ソラマチ ハナミ坂ひろば 5月9日（土）〜5月11日（月）

・グランベリーパーク アートプラザ 5月15日（金）〜5月17日（日）

・セブンタウン小豆沢 イベント広場 5月18日（月）〜5月20日（水）

・錦糸町マルイ 1F店頭スペース 5月21日（木）〜5月23日（土）

・カメイドクロック 1F屋外南側広場 カメクロステージ 5月24日（日）〜5月26日（火）

・SOCOLA武蔵小金井クロス 1Fクロスコート広場 5月27日（水）〜5月29日（金）

・三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 1F屋外ウッドデッキ 5月30日（土）〜6月1日（月）

・三井ショッピングパーク ららテラスHARUMI FLAG 1Fクロススクエアゲート前広場 6月2日（火）〜6月4日（木）

・二子玉川ライズ ガレリア 6月5日（金）〜6月7日（日）

【大阪】

・ヨドバシカメラマルチメディア梅田 1F南東入口前 6月10日（水）〜6月12日（金）

・もりのみやキューズモールBASE 1Fセントラルスクエア前 6月13日（土）〜6月15日（月）

・アリオ八尾 交通広場 6月16日（火）〜6月18日（木）

・あべのHoop 1Fオープンエアプラザ 6月19日（金）〜6月21日（日）

・三井ショッピングパーク ららぽーと和泉 2Fポケットパーク 6月22日（月）〜6月24日（水）

・上本町YUFURA イベントスペース 6月25日（木）〜6月27日（土）

・心斎橋ビッグステップ 6月28日（日）〜6月30日（火）

・樟葉駅前広場・ハピネスパークKUZUHA グラススクエア 7月3日（金）〜7月5日（日）

・みのおミューズモール EAST 1F芝生広場 7月6日（月）〜7月8日（水）

・岸和田カンカンベイサイドモール レンガ通り 7月9日（木）〜7月11日（土）

・三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 1Fくすのき広場 7月12日（日）〜7月14日（火）

・セブンパーク天美 EnnichiPark 7月15日（水）〜7月17日（金）

・サン広場 7月18日（土）〜7月20日（月）

・三井ショッピングパーク ららぽーと堺 1F MIHARAパーク 7月21日（火）〜7月23日（木）

・KITTE大阪 1F多目的広場 7月24日（金）〜7月26日（日）

※開催時間等は、会場によって異なるため、詳細は特設サイト（「スターバックス コーヒースカウト キャラバン」）で要確認。

※荒天や事故等の不測の事情により、開催時間の変更や開催中止となる場合あり。