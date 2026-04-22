2026年4月の新作5品まとめ(4月21日発売予定)本記事ではミニストップで4月21日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、ルーロー飯や麻辣肉そぼろなど食欲をそそるアジア系メニューを中心に、ベーカリーやスイーツもそろった、バラエティ豊かなラインナップで商品が登場しています。ミニストップ2026年4月の新商品まとめ本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情