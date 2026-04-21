「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）広島が接戦を勝ちきり、連敗を３で止めた。先発した森下は、７回４安打１失点。ストライクゾーンに積極的に投げ込む強気の投球で、燕打線を封じた。１点を失い１−２で迎えた六回２死一、三塁では、赤羽を三ゴロに打ち取った。打線は、秋山と野間のベテラン２人が得点をもたらした。０−０の四回１死一、二塁で、秋山が先制の右前適時打。さらに１死一、三塁の場面では、