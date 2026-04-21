「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）

広島が接戦を勝ちきり、連敗を３で止めた。先発した森下は、７回４安打１失点。ストライクゾーンに積極的に投げ込む強気の投球で、燕打線を封じた。１点を失い１−２で迎えた六回２死一、三塁では、赤羽を三ゴロに打ち取った。

打線は、秋山と野間のベテラン２人が得点をもたらした。０−０の四回１死一、二塁で、秋山が先制の右前適時打。さらに１死一、三塁の場面では、野間が右犠飛を放ち、貴重な追加点をもたらした。

試合後、新井監督の一問一答は、下記の通り。

◇ ◇

−森下は、内角を攻めたり、コースをきっちり突くような印象を受けた。

「真っすぐが、やっぱり良かったと思いますし、よく粘り強く投げたと思います。本当にナイスピッチングでした」

−終盤、最少失点の中でも、捕手を最後まで持丸で。

「そうですね、あそこはもう当然、代える（選択肢）のはなかったです。たとえ走者が出ても。やっぱり良いものを見せてくれているので。はい」

−連敗が止まったということへの受け止めは。

「一戦一戦と思ってやっているので、連敗が止まったのは良かったことだと思いますし、また明日が大事だと思う。気を引き締めていきたいと思います」

−秋山、野間からが結果を出した。

「そうですね。やっぱりアキ（秋山）にしても野間にしても、本当にベテランらしい、良いチャンスで、良い仕事をしてくれたと思います。２人とも、追い込まれていたけれど、そこはさすがベテランだなと。２人ともナイスバッティングでした」

−打線の組み替えの意図は。

「なかなか点を取るのが難しい状況なので、やっぱりこう、ベテランの力を借りようかなと。そういう感じですかね。彼ら２人が、数少ないチャンスで、しっかりと良い仕事をしてくれたと思います」