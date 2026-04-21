交通安全を学ぶ大豆戸小の児童ら＝横浜市港北区（クラブ提供）Ｊ１横浜Ｍは２１日、横浜市港北区の大豆戸小学校で「はまっ子交通あんぜん教室」を開いた。クラブ公式キャラクターのマリノスケとクラブオフィシャルチアリーダーズのトリコロールマーメイズが参加。児童と安全な歩き方や自転車の乗り方などを学んだ。マリノスケは「みんなも交通ルールを守って安心安全なホームタウンにしよぉぉぉ」と呼びかけた。同教室は２