北に六甲山地、南に大阪湾を望む兵庫県芦屋市。大阪や神戸の中心部から電車で15分足らずの場所に位置するこの街は、有名企業のトップが住む六麓荘町を筆頭に、大物芸能人やプロ野球選手が暮らす日本屈指のセレブタウンとして広く知られる。その一方で、住民たるビリオネアたちがどのような生活を送っているかは、秘密のベールに包まれている。今回、FRIDAYは化粧品会社を経営する恵理さん、かつて読者モデルとして活動していた夕美