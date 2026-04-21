お笑いコンビ「おぎやはぎ」小木博明（54）が20日放送の日本テレビ「東野・岡村の旅猿28 〜プライベートでごめんなさい…」（月曜深夜1・29）にゲスト出演。父の実家の問題を明かす場面があった。この日は福井県を旅することに。小木は父が福井県出身だと言い、宿やカニ料理の店をいとこに電話で尋ねることに。すると小木は電話中に突然「うちのお墓どうなってる？」と話を脱線させた。「大丈夫じゃないかもってどういうこと