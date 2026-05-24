赤いビール箱の上に木の天板をのせると、自宅の窓際に立ち飲みテーブルができた――。そんな立ち飲み居酒屋の一角を自宅に再現した写真がThreadsに投稿されると、1万件を超える“いいね”が集まり、「天才に出会った」「こんな清潔感満載の立ち飲み屋見たことない！」といったコメントが寄せられました。【写真】雰囲気も抜群！ビールケースを重ねただけでこのクオリティーです投稿主は、日々の食事やお酒についてSNSで発信してい