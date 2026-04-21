ダイバーシティ東京 プラザは4月29日〜5月6日、キッチンカーイベント「ODAIBA かき氷フェス2026」を開催する。ODAIBA かき氷フェス2026会場のフェスティバル広場には計8台のキッチンカーが集結し、富士天然氷や日光天然氷を使用したものや、フルーツ100%スイーツ、SNS映えするスイーツ系など、多彩なかき氷を提供する。出店キッチンカー・メニューの一例期間中は、公式LINEアカウントの友だち登録で先着1,000名に100円引きクーポン