大人気かき氷キッチンカーが8台集結！GWにダイバーシティ東京 プラザで「かき氷フェス」開催
ダイバーシティ東京 プラザは4月29日〜5月6日、キッチンカーイベント「ODAIBA かき氷フェス2026」を開催する。
ODAIBA かき氷フェス2026
会場のフェスティバル広場には計8台のキッチンカーが集結し、富士天然氷や日光天然氷を使用したものや、フルーツ100%スイーツ、SNS映えするスイーツ系など、多彩なかき氷を提供する。
出店キッチンカー・メニューの一例
期間中は、公式LINEアカウントの友だち登録で先着1,000名に100円引きクーポンを配布するキャンペーンを実施する。
また、アンダーアーマーによる限定ポップアップショップも登場。かき氷の購入レシートを持参して対象商品を購入すると、先着でかき氷モチーフの限定デザインワッペンをその場で圧する特典も用意した。
デザインシート(ワッペン)イメージ
ODAIBA かき氷フェス2026
会場のフェスティバル広場には計8台のキッチンカーが集結し、富士天然氷や日光天然氷を使用したものや、フルーツ100%スイーツ、SNS映えするスイーツ系など、多彩なかき氷を提供する。
出店キッチンカー・メニューの一例
期間中は、公式LINEアカウントの友だち登録で先着1,000名に100円引きクーポンを配布するキャンペーンを実施する。
また、アンダーアーマーによる限定ポップアップショップも登場。かき氷の購入レシートを持参して対象商品を購入すると、先着でかき氷モチーフの限定デザインワッペンをその場で圧する特典も用意した。
デザインシート(ワッペン)イメージ