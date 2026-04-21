4月15日に開催された自民党の法務部会と司法制度調査会の合同会議（写真：共同通信社）「1ミリも私たちが言うことを聞かないじゃないですか！」--。自民党の法務部会・司法制度調査会合で、稲田朋美衆院議員が叫ぶ姿がSNSなどで大きな話題を呼びました。袴田事件などの冤罪被害を契機に始まった、裁判をやり直す「再審制度」の改正議論が今、大きな山場を迎えています。しかし、法務省が提示した案には「救済どころか改悪だ」との