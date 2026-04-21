【ブンデスリーガ】バイエルン 4−2 シュトゥットガルト（日本時間4月20日／アリアンツ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、美しすぎる“高精度ロングフィード”を放つ瞬間バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、圧巻のロングフィードを見せた。局面を変える美しいパスを、ファンたちが絶賛している。バイエルンは日本時間4月20日、ブンデスリーガ第30節でシュトゥットガルトと対戦した。この試合で引き分け以上に終わると、2年