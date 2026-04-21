【ブンデスリーガ】バイエルン 4−2 シュトゥットガルト（日本時間4月20日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】伊藤洋輝、美しすぎる“高精度ロングフィード”を放つ瞬間

バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、圧巻のロングフィードを見せた。局面を変える美しいパスを、ファンたちが絶賛している。

バイエルンは日本時間4月20日、ブンデスリーガ第30節でシュトゥットガルトと対戦した。この試合で引き分け以上に終わると、2年連続35回目の優勝となる重要な一戦。伊藤はDFキム・ミンジェとの“日韓センターバックコンビ”でスタメン出場した。

序盤からバイエルンがポゼッションを握る中、伊藤もビルドアップに参加して、攻撃を加速させる。すると3ー1と逆転して迎えた44分、伊藤の左足がピッチに虹をかけた。

ハーフコートに押し込んで試合を進めるバイエルンは、最終ラインでパスを交換しながら攻撃の糸口を探る。するとセンターサークル付近で右手を挙げて、ボールを要求する伊藤に繋がった。

プレッシャーがかからない状況で伊藤は、左足でボールをコントロールしてから全体の状況を確認。一度左足でボールを引き寄せて、スピードをダウンさせてから左方向に体の向きを変える。そこからコンパクトな振りで、左前方にロングフィードを蹴り込んだ。

このボールは裏を狙っていたDFアルフォンソ・デイヴィスの元にピタリと通る。そこからMFジャマル・ムシアラを経由して、FWルイス・ディアスのシュートに繋げた。

ノンプレッシャーだったとはいえ、伊藤のキック精度の高さにABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「伊藤のパスすごくね？」「そこ出すんかい！」「エグすぎん？」「マジすごい」「上手すぎやろ」「伊藤が全部起点」「ビルドアップで欠かせない伊藤」「左利きのセンターバックってだけでも利点なのに、このパス精度はすごい」「伊藤は怪我さえなければトップレベルよ」など称賛の声が多く見られた。

この日の伊藤はフル出場し、83本中77本のパスを通して、成功率93%を記録するなど攻撃の起点となる。さらにロングフィードも4本中2本を味方に送り届けた。なお、チームは4ー2で勝利し、伊藤は攻守両面で存在感を示した。（ABEMA／ブンデスリーガ）