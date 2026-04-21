主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）の第1話が、20日に放送された。以下、ネタバレ含みます。【場面カット】有力政治家の父＆車いすの母と仲むつまじい黒木華”茉莉”本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都