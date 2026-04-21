黒木華“茉莉”、号泣しながら熱弁「国民なんか簡単とか…」 ネット反響「今の時勢に沁みるぜ」『銀河の一票』第1話【ネタバレあり】
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第1話が、20日に放送された。以下、ネタバレ含みます。
【場面カット】有力政治家の父＆車いすの母と仲むつまじい黒木華”茉莉”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
民政党幹事長を務める父・鷹臣（坂東彌十郎）宛の「あなたが殺した」と訴える差出人不明の手紙を受け取り調べ始めた茉莉。しかし、幼なじみで民政党の政治家・日山流星（松下洸平）が茉莉の行動を鷹臣に報告。それにより茉莉は秘書をクビになってしまう。
家を出て、路頭に迷う茉莉のもとに月岡から連絡が。茉莉がなくしたキーホルダーを見つけてくれていた。月岡がママをしているスナックを訪れた茉莉は、そこにいた客たちから政治に感心がないと言われ、涙ながらに「政治の話じゃないです。私たちの話です。手は届きます。届かなきゃダメなんです。変えられないって変えようとしたことありますか？政治家はえらい人じゃないです。単なる代表です」と訴える。
「届かないって、変えられないって思わせてしまって、国民なんか簡単とか言ってしまって本当にごめんなさい」と泣きながら頭を下げる。「手放さないでください、幸福追求の権利。世界全体が幸福にならないうちは個人の幸福はありえないんです。私を一人にしないでください」と言い残し、去っていく。
茉莉の熱弁に視聴者からは「今の時勢に沁みるぜ」「このタイミングでこんなドラマ………」「刺さる刺さるよ」「めちゃくちゃタイムリーかつ重要な話をしている!!!」といった声が寄せられた。
【場面カット】有力政治家の父＆車いすの母と仲むつまじい黒木華”茉莉”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
家を出て、路頭に迷う茉莉のもとに月岡から連絡が。茉莉がなくしたキーホルダーを見つけてくれていた。月岡がママをしているスナックを訪れた茉莉は、そこにいた客たちから政治に感心がないと言われ、涙ながらに「政治の話じゃないです。私たちの話です。手は届きます。届かなきゃダメなんです。変えられないって変えようとしたことありますか？政治家はえらい人じゃないです。単なる代表です」と訴える。
「届かないって、変えられないって思わせてしまって、国民なんか簡単とか言ってしまって本当にごめんなさい」と泣きながら頭を下げる。「手放さないでください、幸福追求の権利。世界全体が幸福にならないうちは個人の幸福はありえないんです。私を一人にしないでください」と言い残し、去っていく。
茉莉の熱弁に視聴者からは「今の時勢に沁みるぜ」「このタイミングでこんなドラマ………」「刺さる刺さるよ」「めちゃくちゃタイムリーかつ重要な話をしている!!!」といった声が寄せられた。