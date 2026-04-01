青森県で震度5強を観測した地震に伴い「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され、21日で一夜が明けた。津波注意報は20日深夜に全て解除された。政府が「特別な備え」と、社会活動の両立への対応を市民や事業者に求める期間は27日夕まで。政府が求める備えの対象地域は、北海道から千葉県の7道県の太平洋側沿岸が中心。非常持ち出し品を持ち歩くことや、すぐ逃げられるよう就寝時枕元に靴を置くことを求めている。同時に、