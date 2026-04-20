J2・J3百年構想リーグは第11節を終えたJ2・J3百年構想リーグは第11節を終え、4つのリーグそれぞれで首位がハッキリし始めた、その中では、J3勢やJ2昇格組の奮闘も目立っている。降雪地域も加味してJ2・J3の全40チームを10チームずつ4つのリーグに分けて実施されている戦いは第11節を終え、EAST-Aではベガルタ仙台が2位湘南ベルマーレに勝ち点5差をつけた首位に立っている。このトップ2はJ1で戦ってきたシーズンも多いだけにネ