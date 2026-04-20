テーブルマークは、植物由来の冷凍ミールブランド「BEYOND FREE（ビヨンドフリー）」で雑穀・玄米・豆乳など素材を切り口とした商品展開に注力している。ECサイトでは「雑穀ライスバーガー」「ふんわりロールケーキ豆乳クリーム仕立て」「玄米ブレッド」などが売れ筋だ。BEYOND FREE推進室の武田淳一室長は「“素材推し”の商品群に手応えを得ている。当社製品のこだわりはおいしさ。植物性の原料を主体とし、ヴィーガンやベジ