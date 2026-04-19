◇プロ野球セ・リーグ阪神-中日(19日、甲子園球場)中日が初回に2点を先制しましたが、その裏に3点を奪われました。中日は初回、2アウトから1塁2塁を作ると阿部寿樹選手がレフトへのタイムリーを放ち1点を先制。さらに中日は満塁とし村松開人選手がフォアボールを選び、押し出しで2点目を奪いました。しかしその裏、中日先発の郄橋宏斗投手は1アウトランナー2塁とされると、3番・森下翔太選手にレフトへタイムリーを打たれ