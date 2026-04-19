テレ東では、4月25日（土）昼12時15分から、特別番組『気になりすぎて、滞在中。』を放送します。この番組は、 巷で話題の“気になりすぎる人や現場” にリポーターが長期滞在し、その現場のリアルを観測する、 全く新しい社会派（!?）ドキュメント調査バラエティーです。 本番組の最大の見どころは、「光と影」あるいは「 最先端と泥臭さ」と、 全く毛色の異なるテーマで描く