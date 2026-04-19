「早起き、ダイエット、節約。日々習慣にしたいのに、意志が弱いからと諦めている人も多いのでは？でも、実は意志の問題ではないのです」【写真】食べすぎ防止に病気リスク減！疲労回復の「すごい習慣」そう話すのは、明治大学教授で言語学や脳科学に詳しい堀田秀吾先生。「もともと人間の脳や心は、変化を嫌う仕組みになっていて、新しいことを始めたり、継続したりすることが苦手。ですから行動科学や脳科学的にみると、習慣