先に3勝した方がタイトルを獲得する将棋の「叡王戦」五番勝負の第2局が加賀市で行われました。今回の「叡王戦」五番勝負は伊藤匠 叡王に本戦トーナメントを勝ち抜いた斎藤慎太郎 八段が挑んでいて、第1局は伊藤叡王が勝利しています。会場となった「アパリゾート佳水郷」では大盤解説会も行われ訪れたファンはプロ棋士の解説に耳を傾けながら熱戦の行方を見守っていました。対局は伊藤叡王が優勢に進めていて勝てば、