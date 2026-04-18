「春休みに作りたい！ピザパン3選」と題したレシピ動画がInstagramで話題になっています。週末や連休中のお昼ごはんに悩むママやパパから2.6万いいねを集めた“ピザパン”レシピとは…？投稿には、「お昼めんどくさい問題、救ってくれてありがとう」「アイデア最高！」と反響が寄せられました。【写真】パンなのに…本物のピザのようです！動画を投稿したのは、もともと料理が苦手だというけいさん（＠kei_wanpan）。家にあるも