鈴木農相は１７日の閣議後記者会見で、２０２６年産米について、主食用以外で「２５万トン程度の増産が可能だ」と述べ、需要を上回る生産が見込まれる主食用米からの転換を促した。１月末時点の作付け意向調査では、加工用の生産見通しは２３万トン程度で、需要見込みの２７万トンに対して４万トン足りないという。同様に、輸出用で２万〜４万トン、米粉用で約４万トン、備蓄用で約１３万トンが不足すると見込まれ、鈴木氏は「