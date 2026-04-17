ラミネ・ヤマルは、不寛容な人々に向けてはっきりと突きつけた。「僕はムスリム（イスラム教徒）だ。アルハムドゥリッラー（神に賛美あれ）」エスパニョールの本拠地、RCDEスタジアムの場内アナウンスでルイス・デ・ラ・フエンテ監督が選んだ先発メンバーが読み上げられた際、スペイン代表で最も大きな喝采を浴びたのは彼だった。しかし、このバルセロナの至宝は、スタジアムに集まった「ラ・ロハ（スペイン代表）」のファンが