今年初戦の川崎記念で３着だったアウトレンジ（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）は名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（５月４日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル）へ向かうことになった。松山弘平騎手＝栗東・フリー＝が２戦ぶりに手綱を執る。東京スプリントで９着だったハッピーマン（牡４歳、栗東・寺島良厩舎、父ダノンレジェンド）は栗東Ｓ（５月１７日、京都競馬場・ダート１４００メートル）を視野に入れる