えのきを麺に見立てた、軽やかな焼きそば。中華麺を一部置き換えることで、糖質を抑えつつ食物繊維もとれる一皿です。1人分294kcalでもしっかり満たされるから、ダイエットにもおすすめ。具材もたっぷりで、定番にしたくなるおいしさですよ。『えのき焼きそば』のレシピ麺に見立てたえのきだけで糖質カット。食物繊維もたっぷりとれます。材料（2人分）中華蒸し麺……1袋えのきだけ……1袋玉ねぎ……1/4個（50g）ピーマン……2個に