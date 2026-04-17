【ニューヨーク＝木瀬武】１６日のニューヨーク株式市場で、ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は前日比８６・６８ポイント高の２万４１０２・７０となり、２日連続で最高値を更新した。値上がりは１２営業日連続。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議への期待から、投資家心理が改善し、成長が見込まれるＡＩ（人工知能）関連銘柄などへの買いが続いている。ダウ平均株価（３０種）の終値は１１５・００ドル