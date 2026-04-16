◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）阪神・嶋村麟士朗捕手が、プロ初出場、初打席を迎えた。1点ビハインドの9回先頭で、坂本の代打として登場。相手は巨人の守護神・マルティネスだった。初球からフルスイングをかけるもファウル、最後は低めのスプリットを打たされて左飛に終わった。「1軍の1点ビハインドの場面でも、嫌な緊張感はなかった。良い方向に捉えて、次もし打席に立つ機会があれば、自分のス