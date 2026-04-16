なにわ男子が、ニューアルバム『ND5』（読み：エヌディーファイブ）を6月17日にリリースする。 （関連：ライブ規模ランキングTOP30（2026年2月）：なにわ男子、Vaundy、RIIZE、SixTONES、XGら上位に） 11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子。タイトルには“『Naniwa Danshi』の5乗”という意味が込められており、5つの“ND”をテーマにした全5形態でのリリースとなる。共通の本編収