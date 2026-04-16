なにわ男子が、ニューアルバム『ND5』（読み：エヌディーファイブ）を6月17日にリリースする。

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11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子。タイトルには“『Naniwa Danshi』の5乗”という意味が込められており、5つの“ND”をテーマにした全5形態でのリリースとなる。共通の本編収録曲は全15曲で、各形態にボーナストラックが追加される。

収録曲には、シングル曲「アシンメトリー」「Black Nightmare」「Never Romantic」「HARD WORK」に加え、アルバムリード曲「Celebrate」、高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌「ビーマイベイベー」、ハッピーなグルービーラップチューン「Gimme The Day」などが含まれる。

また、ゆずの北川悠仁が書き下ろした「なないろ day by day」も収録。北川による楽曲提供は「サチアレ」以来約4年ぶりとなる。さらに、前山田健一による「僕がカワイくて君がカワイくて」も全形態に収録。前山田の楽曲提供は、CDデビュー前に提供された「僕空～足跡のない未来～」以来、約6年半ぶりとなる。なお、収録曲の全貌は後日発表予定だ。

初回限定【laND】盤には、メンバーがセレクトした“なにわ男子の隠れた名曲”全9曲をボーナスディスクとして収録。そのほか、特典映像としてリード曲「Celebrate」のMVおよびメイキング、昨年リリースのアルバム『BON BON VOYAGE』購入者イベント『なにわ男子とスペシャル出港式～The Greatest Voyage!～』東京公演が収められる。

初回限定【ND】盤には、5周年イヤー特別企画映像としてヴィラを1棟貸し切った7人だけの1泊2日旅『なにわのわんぱく～ほったらかし観察記録～』と、「Gimme The Day」のMVおよびメイキングを収録。

初回限定【diamoND】盤には、今年のドーム公演で初披露された「ダイヤモンドスマイル -Anniversary ver-」をボーナストラックとして収録。関西ジュニア時代からの楽曲に新たな歌詞が追加されたバージョンの初音源化となる。特典映像には、ファン投票企画“MVが見たい楽曲”ランキング第1位に選ばれた「Because I just love you」のMVおよびメイキングが収められる。

通常【arouND】盤には、“なにふぁむへのラブレター”をテーマにメンバー7人が作詞した楽曲をボーナストラックとして収録。また、ファミリークラブストアオンライン限定の【frieND】盤は、LPサイズ紙ジャケット仕様の3CD構成に。共通収録曲15曲に加え、Disc2にはファン投票企画で選ばれた“なにわ男子の好きな曲”ランキング上位15曲、Disc3にはシングルセレクションとして「初心LOVE（うぶらぶ）」から「Doki it」までのシングル曲全10曲を収録する。

（文＝リアルサウンド編集部）