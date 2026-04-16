◇JABA日立市長杯選抜野球大会予選リーグミキハウス5―7テイ・エステック（2026年4月16日大宮市民）ミキハウスの神殿康成外野手（25）がテイ・エステック戦に「1番・中堅」で先発出場し、初回先頭打者本塁打を放った。大産大から今季が入社4年目の左打者は、3、5回にも単打を放って3安打。チームは逆転負けを喫したが、気を吐いた。「1番だったので、初回は何とか塁に出ることを考えていましたが、結果的にホームランに