牡馬クラシック第1弾「第86回皐月賞」の水曜追いが15日、東西トレセンで行われた。新潟2歳S、共同通信杯とメンバー唯一の重賞2勝馬リアライズシリウスは美浦Wコースでラスト1F11秒1の好時計。ビッグタイトルに向け、態勢を整えた。500キロを優に超える巨体が軽やかに舞った。開門直後の午前6時30分過ぎ。メンバー唯一の重賞2勝馬リアライズシリウスがWコースで併せ馬を行った。僚馬レッドアトレーヴ（5歳3勝クラス）を2馬身前