牡馬クラシック第1弾「第86回皐月賞」の水曜追いが15日、東西トレセンで行われた。新潟2歳S、共同通信杯とメンバー唯一の重賞2勝馬リアライズシリウスは美浦Wコースでラスト1F11秒1の好時計。ビッグタイトルに向け、態勢を整えた。

500キロを優に超える巨体が軽やかに舞った。開門直後の午前6時30分過ぎ。メンバー唯一の重賞2勝馬リアライズシリウスがWコースで併せ馬を行った。僚馬レッドアトレーヴ（5歳3勝クラス）を2馬身前に置き、序盤はリズム重視の入り。3〜4角で徐々にピッチを上げ、直線を迎えるとシャープに伸びた。終始馬なりだったが、追えばどこまでも伸びていきそうな手応え。5F66秒3〜1F11秒1の好タイムをマークし、最後は僚馬に1馬身先着した。

3週連続で追い切りにまたがった津村が「抜群でした。1週ごとに良くなっている。整える程度で、これくらいのタイムが出ているので上向きだと思う」と絶賛する極上の最終リハ。見守った手塚久師は「先週に比べて、動きも鋭さが加わっているように感じた。最後の伸びも申し分なく、いい追い切りになった」と納得の表情だった。

いざ、1冠目のタイトルへ。不安視されるのが右回り、初の2000メートルだが、陣営に不安はない。津村は「初物尽くしなので、絶対に大丈夫という根拠はないけど」と前置きした上で「朝日杯の時よりも動きがいいので、右回りも大丈夫かなと感じている。折り合い自体はつく馬なので、2000メートルも心配していないです」と話す。その見解は指揮官も一致。「課題だったゲート、スタートも改善されている今の状況を考えると、中山コースもマイナスになることはない。2000メートルも馬の体形や性格を考えると問題ないなと思っています」と語った。

前走で逃げた馬が不在。逃げの可能性も含め、戦法を問われた指揮官は「津村君が一番シリウスのことを理解している。シリウスと津村君を信用して任せます」と鞍上に全権委任。その津村は「ハナに行くということも一つの選択肢にはなってくる」と明かした。展開予想も含めて難解な一戦。リアライズシリウスと津村が人馬一体の走りで主役の座を狙う。