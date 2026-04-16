◇セ・リーグ広島5―2中日（2026年4月15日バンテリンD）広島のドラフト2位・斉藤汰が登板4試合目でプロ初ホールドをマークした。小園の26打席ぶり安打となる適時二塁打などで3点リードの7回。先発した栗林が2点を奪われ、なおも1死二、三塁で救援。初めてリードした場面での登板だったが福永、村松を全6球真っすぐ勝負で抑え、ピンチを脱した。「（直球勝負は）坂倉さんの意図を感じたので思い切り腕を振るだけだった