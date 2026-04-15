女優の奥中美衣（30）が15日、結婚したことを自身のSNSで発表した。X（旧ツイッター）に「【ご報告】」と題した投稿で、「本日2026年4月15日婚姻届を提出して結婚いたしました」と報告。相手については触れていないが、夫や愛犬との集合ショットなどを添え、「まだ、未熟な2人ではありますが暖かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。「これからの人生も2人と2匹で支え合い、笑い合い素敵な家庭を築いていきま