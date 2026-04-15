SKE48が15日、若手メンバーによるユニット「カミングフレーバー」を解散することをグループの公式サイトで発表した。「この度、カミングフレーバーは解散することとなりました。ファンの皆さまには突然のご報告となりますこと、心よりお詫び申し上げます」と説明。16日にユニットの公式YouTubeチャンネルで動画を配信し、解散理由など詳細を発表するとした。“カミフレ”の愛称で知られたカミングフレーバーは、19年に結成さ