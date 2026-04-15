Photo: Yuhei Tokimatsu リュックって、見た目がいいと背負い心地がいまひとつだったり、その逆だったりする。そんな悩ましいリュック選びのなかで見つけたのが、無印良品の「肩の負担を軽くする 撥水 ビジネス リュックサック（丸型）」（税込6,990円）。ミニマルな見た目で普段使いしやすいのに、背負うと荷物の重さが肩に乗りにくい。 PCやガジェットも整理しやすく、23Lという容量は普段