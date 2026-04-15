岡山大学 岡山大学や北海道大学などの研究グループは15日、原子レベルで酵素の形と動きを調べ、組織侵襲性細菌がコラーゲンを連続して細切れにする仕組みを明らかにしたと発表しました。 研究成果は2026年4月2日、イギリスと総合科学誌「Nature Communications」に掲載されました。 糖尿病の治療の一つに、膵臓の中にあるインスリンを作る細胞の塊「膵島」をドナーから移植する方法があります。膵臓か