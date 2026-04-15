ミッキーマウスやミニーマウスも登場して始まった東京ディズニーシーの開園25周年記念イベント＝15日午前、千葉県浦安市千葉県浦安市の東京ディズニーシー（TDS）で15日、開園25周年を記念したイベント「スパークリング・ジュビリー」が始まった。海の魅力をイメージした「ジュビリーブルー」がテーマカラーで、パーク全体が青く染まる。来年3月まで。青く彩られたエントランス先の通路は、朝から大勢の来場者でごった返した。