未発表なSonyの5GスマホがFCC通過！次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」か。写真は既存の10 VII

既報通り、Sonyが展開する「Xperia」ブランドにおける次期スマートフォン（スマホ）「XQ-GEx4」および「XQ-GHx4」の2機種を開発していることが明らかになっています。なお、xは数字で「4」が日本のオープン市場向け、「5」が欧州など向け、「7」が中国など向けとなり、恐らくXQ-GE44などがスタンダードモデル「Xperia 10 VIII」（仮称）、XQ-GH44などがフラッグシップモデル「Xperia 1 VIII」（仮称）になると予想されます。

そうした中で今回、新たにアメリカ合衆国（以下、アメリカ）の連邦通信委員会（FCC）は13日（現地時間）、Sonyの未発表な5G対応スマホの1モデルが2026年3月23日（月）より順次認証を通過していることを公開しています。FCC IDは「PY7-30515Z」。詳細は不明ですが、PY7-30515Zは既存機種ではなく、無線LANのWi-Fi 7（IEEE802.11be）に対応しているものの、Wi-Fiの6GHz帯やワイヤレス給電（WPT）に対応していないことからミッドハイクラスあたりなのではないかと予想され、恐らくXperia 10 VIIIなのではないかと推察されます。


ソニーでは近年、Xperiaブランドのスマホにおいてフラッグシップモデル「Xperia 1」シリーズやその小型モデル「Xperia 5」シリーズ、ミッドレンジモデル「Xperia 10」シリーズ、そして日本市場においてはエントリーモデル「Xperia Ace」シリーズを展開しているほか、不定期でプレミアムモデル「Xperia PRO」シリーズを投入しているものの、昨年はついにフラッグシップモデルのXperia 1 VIIとミッドレンジモデルのXperia 10 VIIの2機種しか発売されませんでした。

これまでに現時点で発表されていない2機種のモデル名と型番がGSMAが管理するIMEIデータベースに登録されていることが判明していましたが、新たにFCCにてこのうちの1モデルと見られる製品が認証を通過しました。FCCでは携帯電話ネットワークの5G NR方式におけるn5およびn41、n66、n77、4G LTE方式におけるBand 2および4、5、12、13、17、25、26、41、66、3G W-CDMA方式におけるBand IIおよびIV、V、2G GSM方式における850および1900MHz、Wi-Fi（2.4および5GHz）、Bluetooth（2.4GHz）、NFCで認証を受けている。

なお、どちらの機種も詳細は不明なため、これらがどういった機種なのかはわかりませんが、少なくともこれまでのシリーズ展開を続けるならXperia 1シリーズとXperia 10シリーズは継続しそうですし、それぞれ次機種のXperia 1 VIIIとXperia 10 VIIIとなる可能性が高そうです。ソニーではスマホの開発を止めることはないとしていますし、日本のメーカーとしてがんばって欲しいところではあります。

モデル名製品名型番
PM-153*-BVXperia 1 VIII?XQ-GH44
XQ-GH54
XQ-GH74
PM-152*-BVXperia 10 VIII?XQ-GE44
XQ-GE54
XQ-GE74
PM-151*-BVXperia 10 VIISO-52F（XQ-FE04）
SOG16（XQ-FE14）
A502SO（XQ-FE24）
XQ-FE44
XQ-FE54
XQ-FE72
PM-150*-BVXperia 1 VIISO-51F（XQ-FS04）
SOG15（XQ-FS14）
A501SO（XQ-FS24）
XQ-FS44
XQ-FS54
XQ-FS72
PM-149*-BVXperia 1 VISO-51E（XQ-EC04）
SOG13（XQ-EC14）
A401SO（XQ-EC24）
XQ-EC44
XQ-EC54
XQ-EC62
XQ-EC72
PM-148*-BVXperia 10 VISO-52E（XQ-ES04）
SOG14（XQ-ES14）
A402SO（XQ-ES24）
XQ-ES54
XQ-ES72
PM-146*-BVXperia 5 VSO-53D（XQ-DE04）
SOG12（XQ-DE14）
XQ-DE44
XQ-DE54
XQ-DE62
XQ-DE72
PM-144*-BVXperia 10 VSO-52D（XQ-DC04）
SOG11（XQ-DC14）
A302SO（XQ-DC24）
XQ-DC44
XQ-DC54
XQ-DC72
PM-143*-BVXperia 1 VSO-51D（XQ-DQ04）
SOG10（XQ-DQ14）
A301SO（XQ-DQ24）
XQ-DQ44
XQ-DQ54
XQ-DQ62
XQ-DQ72
PM-141*-BVXperia 5 IVSO-54C（XQ-CQ04）
SOG09（XQ-CQ14）
A204SO（XQ-CQ24）
XQ-CQ44
XQ-CQ54
XQ-CQ62
XQ-CQ72
PM-140*-BVXperia Ace IIISO-53C（XQ-CB04）
SOG08（XQ-CB14）
A203SO（XQ-CB24）




記事執筆：memn0ck


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