Sonyの未発表な次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」と見られる製品がFCCを通過！Wi-Fi 7ながら6GHz帯やワイヤレス充電は未認証
|未発表なSonyの5GスマホがFCC通過！次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」か。写真は既存の10 VII
既報通り、Sonyが展開する「Xperia」ブランドにおける次期スマートフォン（スマホ）「XQ-GEx4」および「XQ-GHx4」の2機種を開発していることが明らかになっています。なお、xは数字で「4」が日本のオープン市場向け、「5」が欧州など向け、「7」が中国など向けとなり、恐らくXQ-GE44などがスタンダードモデル「Xperia 10 VIII」（仮称）、XQ-GH44などがフラッグシップモデル「Xperia 1 VIII」（仮称）になると予想されます。
ソニーでは近年、Xperiaブランドのスマホにおいてフラッグシップモデル「Xperia 1」シリーズやその小型モデル「Xperia 5」シリーズ、ミッドレンジモデル「Xperia 10」シリーズ、そして日本市場においてはエントリーモデル「Xperia Ace」シリーズを展開しているほか、不定期でプレミアムモデル「Xperia PRO」シリーズを投入しているものの、昨年はついにフラッグシップモデルのXperia 1 VIIとミッドレンジモデルのXperia 10 VIIの2機種しか発売されませんでした。
これまでに現時点で発表されていない2機種のモデル名と型番がGSMAが管理するIMEIデータベースに登録されていることが判明していましたが、新たにFCCにてこのうちの1モデルと見られる製品が認証を通過しました。FCCでは携帯電話ネットワークの5G NR方式におけるn5およびn41、n66、n77、4G LTE方式におけるBand 2および4、5、12、13、17、25、26、41、66、3G W-CDMA方式におけるBand IIおよびIV、V、2G GSM方式における850および1900MHz、Wi-Fi（2.4および5GHz）、Bluetooth（2.4GHz）、NFCで認証を受けている。
なお、どちらの機種も詳細は不明なため、これらがどういった機種なのかはわかりませんが、少なくともこれまでのシリーズ展開を続けるならXperia 1シリーズとXperia 10シリーズは継続しそうですし、それぞれ次機種のXperia 1 VIIIとXperia 10 VIIIとなる可能性が高そうです。ソニーではスマホの開発を止めることはないとしていますし、日本のメーカーとしてがんばって欲しいところではあります。
|モデル名
|製品名
|型番
|PM-153*-BV
|Xperia 1 VIII?
|XQ-GH44
XQ-GH54
XQ-GH74
|PM-152*-BV
|Xperia 10 VIII?
|XQ-GE44
XQ-GE54
XQ-GE74
|PM-151*-BV
|Xperia 10 VII
|SO-52F（XQ-FE04）
SOG16（XQ-FE14）
A502SO（XQ-FE24）
XQ-FE44
XQ-FE54
XQ-FE72
|PM-150*-BV
|Xperia 1 VII
|SO-51F（XQ-FS04）
SOG15（XQ-FS14）
A501SO（XQ-FS24）
XQ-FS44
XQ-FS54
XQ-FS72
|PM-149*-BV
|Xperia 1 VI
|SO-51E（XQ-EC04）
SOG13（XQ-EC14）
A401SO（XQ-EC24）
XQ-EC44
XQ-EC54
XQ-EC62
XQ-EC72
|PM-148*-BV
|Xperia 10 VI
|SO-52E（XQ-ES04）
SOG14（XQ-ES14）
A402SO（XQ-ES24）
XQ-ES54
XQ-ES72
|PM-146*-BV
|Xperia 5 V
|SO-53D（XQ-DE04）
SOG12（XQ-DE14）
XQ-DE44
XQ-DE54
XQ-DE62
XQ-DE72
|PM-144*-BV
|Xperia 10 V
|SO-52D（XQ-DC04）
SOG11（XQ-DC14）
A302SO（XQ-DC24）
XQ-DC44
XQ-DC54
XQ-DC72
|PM-143*-BV
|Xperia 1 V
|SO-51D（XQ-DQ04）
SOG10（XQ-DQ14）
A301SO（XQ-DQ24）
XQ-DQ44
XQ-DQ54
XQ-DQ62
XQ-DQ72
|PM-141*-BV
|Xperia 5 IV
|SO-54C（XQ-CQ04）
SOG09（XQ-CQ14）
A204SO（XQ-CQ24）
XQ-CQ44
XQ-CQ54
XQ-CQ62
XQ-CQ72
|PM-140*-BV
|Xperia Ace III
|SO-53C（XQ-CB04）
SOG08（XQ-CB14）
A203SO（XQ-CB24）
記事執筆：memn0ck
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