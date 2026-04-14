人気ストリーマー「キミトス」が、自身の誕生日の13日、大阪の南海・なんば駅の特別駅長に就任した。【画像】なんばガレリアに「バーチャル特別駅長」が登場株式会社NANKAI、eスタジアム株式会社、エンターフォースサーティーシックス株式会社（E36）によるコラボ企画。デジタル空間の熱狂をリアルな“まち”へと拡張する取り組みとなる。プロeスポーツチーム「ENTER FORCE.36」に所属し、リアルとバーチャルの境界を超えて